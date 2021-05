πŸŽ₯ Mark Selby verslaat zijn landgenoot in spannende WK-finale en is voor vierde keer wereldkampioen

Het is een vierde wereldtitel geworden voor Mark Selby, na een finale die best wel een spannend slot kende. Shaun Murphy was aan het naderen en leek bezig aan een comeback, maar Selby nam op het juiste moment toch weer het heft in handen en werd zo opnieuw wereldkampioen.

Selby had dat dus al drie keer eerder klaargespeeld: in 2014, 2016 en 2017. Die laatste WK-triomf was dus wel al vier jaar geleden. Tijd voor een nieuwe wereldtitel, dacht Selby. De sterren stonden goed voor hem, want hij mocht de laatste dag van het WK aanvatten met een 10-7-voorsprong. In de eerstvolgende sessie verdeelden Selby en Murphy 8 frames netjes onder mekaar. Na een century van 120 van Selby zou het later 17-13 worden en zag het er voor hem dus nog beter uit. Murphy nam de volgende 2 frames voor zijn rekening en leek zelfs op weg naar 17-16. πΉπ‘œπ“Šπ“‡-𝓉𝒾𝓂𝑒 π’žπ’½π’Άπ“‚π“ π’Ύπ‘œπ“ƒ π‘œπ’» 𝓉𝒽𝑒 π’²π‘œπ“‡π“π’Ή



πŸ†πŸ†πŸ†πŸ† #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/rnAno4vBU4 — World Snooker Tour (@WeAreWST) May 3, 2021 Dan zouden de zenuwen helemaal strak gespannen komen te staan, maar Murphy miste nipt een moeilijke rode bal en nadien baande Selby zich een weg naar de wereldtitel. Met 18-15 wist Selby zich dus tot nieuwe wereldkampioen te kronen.