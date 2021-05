Charles Oliveira is de nieuwe wereldkampioen in de lightweight

In de UFC stond deze nacht een titelgevecht in de lightweight op het programma. Charles Oliveira nam het op tegen Michael Chandler en Oliveira haalde de zege binnen via een KO in de tweede ronde.

De titelwedstrijd tussen Charles Oliveira en Michael Chandler moest voor veel spektakel zorgen en dat hebben we ook gekregen. Oliveira maakte een sterke indruk en in de tweede ronde trok hij de wedstrijd naar zich toe door Chandler te verslaan via een KO. Een andere wedstrijd dat op het programma stond was tussen Tony Ferguson en Beneil Dariush. Tony Ferguson leek enkele jaren geleden de nieuwe grote ster van de lightweight te worden, maar ook vannacht kon de Amerikaan niet winnen. De zege ging naar Dariush na een decision. Het is al de derde nederlaag op rij voor Ferguson, die zijn supervorm zo lijkt kwijt te zijn.