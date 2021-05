Dimitri Van den Bergh moest al snel achtervolgen en verliest eerste match in finaleweek Premier League

Dimitri Van den Bergh heeft al heel wat fantastische dingen laten zien in de Premier League darts. Die competitie lag sinds 7 mei stil, maar inmiddels is de finaleweek aangebroken. Van den Bergh vatte die aan met een duel tegen José de Sousa.

Er mocht ook voor het eerst terug publiek in de zaal zitten. Dat zag hoe het na 2 legs 1-1 stond, maar nadien De Sousa al afstand nam en het 4-1 werd. Van den Bergh knokte in de volgende legs om weer min of meer aansluiting te krijgen.

Dat lukte wel aardig: zo stond het na 10 legs 6-4. De Sousa kwam nadien op 7-4 en plaatste Van den Bergh zo met zijn rug tegen de muur. Van den Bergh gaf echter nog niet op: onze landgenoot naderde weer tot 7-6. Werd het dan toch nog een gelijkspel?

NET GEEN GELIJKSPEL

Neen, want nadien geraakte Van den Bergh amper nog aan triples. Zijn Spaans-Portugese tegenstander maakte het dan toch af met 8-6.