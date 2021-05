Joshua moet wachten, Fury moet eerst nog een derde keer tegen Wilder vechten

In maart werd er aangekondigd dat er een 'Battle of Britain' zou komen in het boksen tussen Tyson Fury en Anthony Joshua. De twee zouden elkaar bekampen voor de titel van wereldkampioen in de vier grote boksbonden, maar dat moet dus nog even wachten...

Deontay Wilder, die in februari 2020 nog knock-out geslagen werd door Fury, meldt zich nu voor een rematch tegen de Brit. Het zou al de derde kamp zijn tussen de twee zwaargewichten, de eerste kamp eindigde op een gelijkspel, de tweede was dus in het voordeel van Fury. Op 24 juli vechten de twee dus opnieuw in Las Vegas. Ook de Britse rivaal van Tyson Fury, Anthony Joshua, moet zich melden om zijn titel bij de WBO te verdedigen tegen de Oekraïner Oleksandr Oesyk. De twee Britten hadden al aangegeven te willen vechten in Saudi-Arabië, maar dat gevecht zal nu toch nog even moeten wachten…