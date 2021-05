Premier League Darts: zware nederlaag voor Gary Anderson, ook Michael Van Gerwen weet opnieuw wat verliezen is

In de Premier League Darts heeft Dimitri Van den Bergh dure punten laten liggen tegen de Portugees Jose de Sousa. Daardoor valt onze landgenoot voorlopig uit de top 4. Toch is er nog niks gespeeld.

De topper van maandagavond ging tussen Nathan Aspinall en Michael Van Gerwen. Beide spelers waren bovenin het klassement terug te vinden, maar hoewel Van Gerwen favoriet was voor de overwinning, maakte Aspinall heel wat indruk. Aspinall won uiteindelijk ook met duidelijke 8-3 cijfers.

Gary Anderson had dan weer een broodnodige zege nodig tegen Jonny Clayton om nog kans te maken op een plaats in de top 4, maar dat wordt nu wel heel lastig. De Schot verloor kansloos met 8-1 en moet nu al heel wat punten goed maken om nog bij de eerste vier te eindigen. Clayton komt dan weer de top 4 binnen met deze knalprestatie.

Tenslotte lijkt ook Peter Wright terug van weggeweest. Wright had het de voorbije matchen lastig in de Premier League, maar maandagavond wist hij wel met 8-4 te winnen van James Wade. Toch is de weg naar een plaats in top 4 nog lang voor de ex-wereldkampioen.

Nieuwe stand

In het nieuwe klassement is Aspinall met 17 punten nu de nieuwe leider. Michael Van Gerwen heeft even veel punten, maar Aspinall doet het beter in legs. Op de derde en vierde plaats zijn voorlopig Jose De Sousa en Jonny Clayton terug te vinden met 16 punten.

Met nog drie wedstrijden te gaan maakt ook Van den Bergh nog kans op de volgende ronde, want onze landgenoot staat op de vijfde plaats met slechts één punt minder dan De Sousa en Clayton. Voor Anderson (12 punten), Wade en Wright (beide 11 punten) lijkt het een lastige zaak te worden om zich nog te plaatsen bij de laatste vier.