'Dancing Dimi' ziet na voorsprong sterke tegenstander alsnog de winst pakken

De absolute topresultaten van 'Dancing Dimi' in de Premier League liggen al even achter ons. Nochtans was Van den Bergh prima op dreef wanneer hij voor de tweede keer in actie kwam in de finaleweek. Die voorsprong vasthouden bleek een te moeilijke opgave.

Peter Wright, oftewel 'Snakebite', was de tegenstander. Die opende de score en pakte ook de derde leg. Nadien ging het van 2-1 voor Wright naar 2-4 voor Van den Bergh. De 180's leverden op voor onze landgenoot. Twee legs verder was de marge nog steeds intact: 3-5. STERK SLOT VAN WRIGHT Nadien begon het echter mis te lopen. Nochtans deed Van den Bergh weinig verkeerd. Wright kon wel zijn niveau nog een stuk verhogen en speelde een sterk slot. Wright kwam op gelijke hoogte en ging nadien door op zijn elan. Van den Bergh slaagde er niet meer in om nog eens op het scorebord te komen en zo stoomde Wright door naar 8-5-winst.