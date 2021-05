Van den Bergh haalt het net niet tegen concurrent en gaat dus niet naar de play-offs in de Premier League

Het laatste plekje voor de play-offs in de Premier League: dat stond voor Dimitri Van den Bergh op het spel in een rechtstreeks duel met zijn concurrent Jonny Clayton. Eén van hen beiden ging mee naar de finaleronde. Van den Bergh moest winnen om door te gaan, maar het werd een nederlaag.

Bij 1-1 is het Clayton die als eerste een kloofje kan slaan. Hij gooit eerst uit op 80 om de break te forceren en doet dat in de volgende leg op 30. Zo stond het 1-3 en moest Van den Bergh achtervolgen, wetende dat hij enkel aan een overwinning genoeg had voor kwalificatie.

Van den Bergh deed wat hij moest doen om zichzelf nog een kans te geven: aanklampen. Ook Clayton bleef op een hoog niveau spelen, beide mannen haalden prima gemiddeldes. Bij 4-5 miste Van den Bergh dé kans op een rebreak en een gelijke stand.

'DANCING DIMI' REDT HET NET NIET

Van den Bergh kwam dus 4-6 achter en stond dus met zijn rug tegen de muur. Onze landgenoot naderde nog tot 5-6, maar dan werd het toch 5-7: Clayton plaatste zich als nummer 4 in de Premier League dus voor de play-offs. De wedstrijd eindigde op 6-8 in zijn voordeel.