Killer van Dimitri Van den Bergh zet Premier League Darts op zijn naam

Daags na de uitschakeling van Dimitri Van den Bergh in de Premier League darts, heeft Jonny Clayton het prestigieuze toernooi op zijn naam geschreven.

Clayton kon zich op het laatste nippertje pas bij de final four scharen in de Premier League door te winnen van Dimitri Van den Bergh. Dat gaf hem duidelijk vertrouwen want in de halve finale schakelde Clayten topfavoriet Michael Van Gerwen uit met 10-8.

In de finale moest Clayton het opnemen tegen De Sousa, nog een Premier League-debutant. Clayton speelde een uitmundend tweede gedeelte van de wedstrijd en versloeg De Sousa met 11-5. IN de laatste leg had hij aan twee matchdarts voldoende om na de Masters ook de premier League op zijn naam te schrijven.