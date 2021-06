Goed nieuws voor Thomas Detry en Thomas Pieters: onze landgenoten hebben zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen

In het golf hebben Thomas Detry en Thomas Pieters goed nieuws gekregen. Ze hebben zich namelijk allebei kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen. Er zijn 60 spelers geselecteerd en daar zijn onze twee landgenoten bij.

