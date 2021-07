Vermiste Oegandese Olympiër liet nog briefje achter in hotel: "Wil in dit land blijven wonen"

Vrijdagavond raakte een Oegandese olympiër vermist nadat hij verdwenen was uit zijn hotel in Osaka. Nu zijn er wat meer details bekend geraakt.

Gewichtheffer Julius Ssekitoleko was vrijdag niet komen opdagen voor een coronatest en bleek niet meer op zijn hotelkamer te zijn. Verschillende persbureaus melden dat hij een briefje had achtergelaten waarop stond dat hij in Japan wou blijven wonen en werken.

Ssekitoleko zou normaal gezien niet deelnemen aan de Olympische Spelen. Hij had zich niet rechtstreeks geplaatst en kreeg deze week te horen dat zijn derde plaats op het Afrikaans kampioenschap ook niet goed genoeg was.

Niet de eerste keer

Het is alvast niet de eerste keer dat sporters uit minderbedeelde landen het hazenpad kiezen wanneer ze ergens een internationaal toernooi moeten spelen. BIj de Spelen van 2012 in Londen zijn er in totaal 21 vermiste atleten en coaches geweest. Boendien vroegen 82 mensen uit de olympische entourage asiel aan.

Ook in 2000 in Sydney waren er meer dan 100 mensen die langer bleven dan op hun visum stond en in 2011 verdween een volledig Senegalees voetbalteam nadat ze in Le Havre (Frankrijk) een vriendschappelijk toernooi gespeeld hadden en ze graag in West-Europa wilden blijven.