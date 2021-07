Kwartfinales World Matchplay Darts: Dimi danst naar klinkende zege en is veel te sterk voor nummer 1 van de wereld

Vanavond stonden de eerste kwartfinales van de World Matchplay Darts op het programma. Onze landgenoot kwam ook al in actie, want hij speelde tegen Gerwyn Price, de nummer één van de wereld. Dimitri Van den Bergh stuurde hem kansloos huiswaarts.

Vanavond stonden de eerste kwartfinales op het programma. De eerste wedstrijd van de avond ging tussen de Pool Ratajski en de jonge Brit Callan Rydz, maar vooral naar de tweede wedstrijd keken wij uit. Daarin kwam Dimitri Van den Bergh aan de beurt.

Er wachtte een zeer lastige klus voor Van den Bergh, want hij sêemde tegen niemand minder dan Gerwyn Price, de nummer één van de wereld. Toch was Van den Bergh niet kansloos, want hij speelt op de World Matchplay op een zeer hoog niveau.

Update: Ook in deze wedstrijd stond Van den Bergh uitstekend te gooien. Hij kroop ook onder de huid van zijn tegenstander, die zich ergerde aan het eerder lage tempo van Van den Bergh. "Dancing Dimi" had zich voor deze kwartfinale duidelijk enorm opgepept.

Dimi kende er geen moeite mee om geregeld voor een break te zorgen. Hij had al snel een kloof beet en ging die enkel nog uitbouwen. Met een klinkende 16-9 versloeg Van den Bergh Gerwyn Price en plaatste hij zich voor de halve finales.

Andere kwartfinales

De andere kwartfinales zullen morgen afgewerkt worden. Zo speelt de excentrieke Schot Peter Wright tegen Michael Smith en Michael Van Gerwen sluit de kwartfinales af met een wedstrijd tegen Nathan Aspinall.