Olympische Spelen: Jarno De Smedt plaatst zich voor hoofdtoernooi in het boogschieten

Jarno De Smedt was één van de eerste Belgen die in actie mocht komen op de Olympische Spelen. De boogschutter eindigde op de 43e plaats in de kwalificaties en mag zich zo opmaken voor het hoofdtoernooi.

Een goede start voor ons land op de Olympische Spelen. Jarno De Smedt heeft zich in het boogschieten namelijk kunnen plaatsen voor het hoofdtoernooi. Hij eindigde in de kwalificaties op de 43ste plaats. Volgens Sporza was de achtste ronde van De Smedt uitstekend, want dan was hij goed voor maar liefst 58 op 60. In de ronde daarna haalde hij echter maar 51 op 60. Het is nog niet duidelijk hoe de loting voor De Smedt er uit zal zien op het hoofdtoernooi.