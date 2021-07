Vandaag halve finales in World Matchplay Darts: Dimitri Van den Bergh tegen ervaren Pool, topper tussen Wright en Van Gerwen

Vandaag staan in de World Matchplay Darts de halve finales op het programma. Dimitri Van den Bergh, die in de vorige ronde de nummer één van de wereld kon uitschakelen, neemt het op tegen de Pool Krzysztof Ratajski.

Dimitri Van den Bergh kon vorig seizoen de World Matchplay Darts al op zijn naam zetten en het kunststukje wil hij dit seizoen nog eens over doen. Hij is alvast één van de favorieten, want in de kwartfinales kon Van den Bergh topfavoriet Gerwyn Price naar huis spelen.

In de halve finales wacht Krzysztof Ratajski, een 44-jarige Pool die ook al een goede indruk kon maken op dit toernooi. Toch is Van den Bergh de favoriet. Kan onze landgenoot zich plaatsen voor de finale?

Peter Wright vs Michael Van Gerwen

In de andere halve finale wacht een echte kraker, want gisteren konden Peter Wright en Michael Van Gerwen zich plaatsen voor de halve finales. Zo staan de nummers twee en drie tegenover elkaar. Het belooft alvast een spannende avond te worden.