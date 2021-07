Belgische turnsters laten zich van hun beste kant zien: Teamfinale en drie individuele finales

De Belgische turnsters hebben hun eerste passage op de Olympische Spelen niet zomaar laten passeren.

Nina Derwael plaatste zich voor de allroundfinale en de finale aan de brug met ongelijke leggers. Ook bemachtigde de Belgische ploeg een ticket voor de teamfinale. De 15-jarige Jutta Verkest haalde ook een plaatsje in de allroundfinale.

België turnde zich naar de vijfde plaats, terwijl de eerste acht doorstootten naar de finale. In Rio op de vorige Olympische Spelen waren de Belgen nog twaalfde.

Nina Derwael zette met 15.366 haar beste score ooit neer op haar lievelingstoestel. Haar concurrente voor het goud haalde ‘slechts’ 15.200.

“Het was gewoon geweldig, écht zot”, zei Nina Derwael aan Sporza. “Tot ik klaar was met mijn oefening aan de balk wilde ik eigenlijk niet naar het scorebord kijken.”

Ook haar hoge score is een fantastisch gegeven. “Ik ben enorm blij met die score. Ik voelde dat er veel amplitude in oefening zat. Maar ik merkte op het einde ook dat ik sneller en sneller begon te gaan, dus er zijn zeker nog paar puntjes die beter kunnen. Al ben ik voor vandaag zeker tevreden. Het doel was om mijn oefening goed door te komen en finale te halen. Dat is gelukt.”

Voor de Spelen waren er de nodige twijfels over Derwael, maar daartegen heeft ze nu het omgekeerde bewezen. Derwael verkeert in topvorm. “Maar ik piekte naar dit moment. Dus de twijfels van buitenaf waren niet nodig. Het is logisch dat ik een maand daarvoor nog niet sta op het niveau waar ik moet staan”, besluit ze.