Fanny Lecluyse ontgoocheld na 100 meter: "Ga er wel niet van wakker liggen"

Fanny Lecluyse is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van de 100 meter schoolslag.

In de derde reeks zette de 29-jarige Lecluyse de vijfde tijd neer (1:07.93). Het was de 26ste tijd van alle deelnemers, enkel de eerste 16 stootten door.

“Ik ben wat teleurgesteld want ik zwem even snel als een maand geleden, toen ik in volle voorbereiding zat. De tweede 50 meter was het precies alsof ik tegen de stroom aan het zwemmen was. Ik ga straks met mijn trainer bekijken wat er niet ging”, zei Lecluyse achteraf.

De focus ligt nu volledig op de 200 meter, haar favoriete nummer. Dat gaat woensdag door. “Mocht ik doorgegaan zijn op de 100 zou ik sowieso gepast hebben voor de halve finales want mijn focus ligt op de 200. Maar ik moet wel toegeven dat ik wat ontgoocheld ben, want ik had hier meer van verwacht. Maar ik ga er ook niet van wakker liggen. Ik moet dit gewoon loslaten en focussen op het volgende nummer.”