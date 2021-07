WK-goud al op zijn palmares maar wellicht geen medaille op Spelen: eerste twee ronden nekken Achab

Het zou al raar moeten lopen als Jaouad Achab België nog een medaille op de Olympische Spelen kan bezorgen. Achab verloor in het taekwondo meteen van Bernardo Pie uit de Dominicaanse Republiek. Hierdoor zit het toernooi er voor Achab wellicht op.

Jaouad Achab is in de categorie tot 63 kilogram de wereldkampioen van 2015. De hoop was er dus dat hij België een medaille kon bezorgen. In Tokio deed hij mee in de categorie tot 68 kilogram. Zijn eerste twee ronden tegen Pie verliepen allesbehalve naar wens. Na de eerste ronde was het al volop achtervolgen geblazen bij een stand van 7-2.

ALLES OF NIETS IN SLOTRONDE

Achab moest al wat van zijn achterstand zien goed te maken in de tweede ronde. Het tegendeel was echter waar: Pie liep nog ietsje verder uit naar 12-5. Alles of niets spelen in de laatste twee minuten in de slotronde, was het enige wat Achab nog restte.

Het was zijn beste ronde, maar het was ruimschoots onvoldoende om de nederlaag te vermijden. Pie haalde het met 18-11. Enkel als Pie zich plaatst voor de finale wordt Achab nog opgevist voor de herkansingen. Die kans is echter klein.