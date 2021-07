Drama voor Simone Biles? Amerikaanse blesseert zich en lijkt onzeker voor verdere verloop Olympische Spelen

Momenteel is de teamfinale in het turnen volop aan de gang. Ons land maakte al een goede indruk, maar de Verenigde Staten zitten met een probleem. Zo is Simone Biles geblesseerd uitgevallen.

Komen de Olympische Spelen in gevaar voor Simone Biles? De Amerikaanse turnster heeft zich namelijk geblesseerd in de teamfinale van het turnen en zou de rest van de teamfinale moeten laten schieten. Het is voorlopig nog onduidelijk of Biles de komende dagen nog in actie zal kunnen komen op de Spelen. Misschien wel goed nieuws voor ons land, dat deze middag een gooi doet naar een medaille in de teamfinale.