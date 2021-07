Geen gouden medaille voor Matthias Casse: landgenoot verliest in halve finales

Matthias Casse zal geen gouden medaille behalen op de Olympische Spelen. De nummer één van de wereld verloor in de halve finales van de Japanner Takanori Nagase, de nummer 13 van de wereld.

Matthias Casse was aan een goede reeks bezig en in de halve finales kwam onze landgenoot uit tegen de Japanner Takanori Nagase. Casse probeerde wel, maar hij vond geen gaten in de defensie van Nagase.

Uiteindelijk werd Casse zelf gevloerd door een waza-ari. Daardoor is Casse uitgeschakeld, maar hij komt nog wel in actie, want hij speelt nog een wedstrijd voor de bronzen medaille. Daarin neemt hij het op tegen de Georgiër Tato Grigalasjvili.