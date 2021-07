Lianne Tan wint eerste groepswedstrijd met veel gemak

Lianne Tan is sterk begonnen aan het badmintontoernooi op de Olympische Spelen in Tokio. Ze won in twee sets van speelster uit Myanmar.

21-6 en 21-8, meer had Lianne Tan niet nodig om Thet Htar Thuzar uit Myanmar in haar eerste groepswedstrijd in het badminton opzij te zetten. De tweede en meteen ook laatste groepswedstrijd wordt woensdag afgewerkt. Tegenstander is Gregoria Mariska Tunjung uit Indonesië. Wie dit duel wint, stoot door naar de achtste finale. Tan neemt voor de derde keer deel aan de Spelen. Telkens sneuvelde ze in de groepsfase.