Kajak: Gabriel De Coster niet tevreden na eerste run op Olympische Spelen

In het kajakken K1 stond vandaag de eerste run op het programma. Het was onder meer uitkijken naar onze landgenoot Gabriel De Coster, maar hij was niet tevreden over zijn resultaat. Er komt echter nog een tweede run.

Gabriel De Coster maakte enkele foutjes in zijn eerste run op de Olympische Spelen, maar er is nog geen man overboord voor onze landgenoot. Hij krijgt namelijk nog een nieuwe kans in de tweede run om nog beter te doen. Enkel de top 20 zal zich plaatsen voor de halve finales in het kajakken K1. Afwachten of Gabriel De Coster zich daarbij kan voegen en een gooi kan doen naar een eventuele finaleplaats in zijn discipline.