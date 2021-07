Nederland heeft meteen ook tweede gouden medaille beet: Wereldrecord voor roeiers dubbelvier

Voor Nederland zijn de Olympische Spelen nu pas echt begonnen. Ze haalden vannacht namelijk twee gouden medailles binnen. De roeiers dubbelvier waren zelfs goed voor een wereldrecord, terwijl Annemiek Van Vleuten in de Olympische tijdrit goud kon pakken.

In het roeien stond de finale dubbelvier op het programma deze nacht. Daarin toonde Nederland zich duidelijk de sterkste. De Nederlanders haalden een knappe tijd van 5:32.03, wat een wereldrecord is. Groot-Brittannië eindigde op de tweede plaats en het brons was voor Australië.

Zo haalt Nederland een tweede gouden medaille binnen op de Olympische Spelen, want zoals u HIER kan lezen was Annemiek Van Vleuten ook goed voor goud op de Olympische tijdrit in het wielrennen.