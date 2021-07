Nieuwe kans op medaille? Olympische finale voor Tim Brys en Niels Van Zandweghe in lichte dubbel-twee

Tim Brys en Niels Van Zandweghe hebben een goede indruk gemaakt in hun halve finale op de lichte dubbel-twee. Ze eindigden op de derde plaats in hun reeks en konden zich zo plaatsen voor de finale.

Maken we in het roeien kans op een medaille? De kans is zeker bestaande, want Tim Brys en Niels Van Zandweghe hebben het sterke prestatie geleverd in hun halve finale op de lichte dubbel-twee.

Onze landgenoten haalden namelijk de derde tijd in hun halve finale en de vierde tijd van alle deelnemers. Zo konden ze zich plaatsen voor de Olympische finale. Donderdagnacht zal deze finale plaatsvinden.