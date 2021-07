Olympische Spelen voorbij voor Lianne Tan na nederlaag tegen nummer 22 van de wereld

Lianne Tan heeft zich in het tafeltennis niet kunnen plaatsen voor de achtste finales op de Olympische Spelen. Onze landgenote verloor van de Indonesische Gregoria Mariska Tunjung in twee sets.

Lianne Tan begon niet slecht aan de partij en kon in de eerste set even uitlopen. Tunjung kwam echter terug in de wedstrijd en nam de controle helemaal over. De Indonesische haalde de eerste set uiteindelijk binnen met 21-11.

In de tweede set kon Tan meer weerwerk bieden, maar ook nu was Tunjung duidelijk een maat te groot voor Lianne Tan. De tweede set ging opnieuw naar Tunjung (21-17) en zo zitten de Olympische Spelen erop voor Tan.