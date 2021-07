Ook geen individuele allroundfinale voor Simone Biles

Simone Biles gaat ook niet deelnemen aan de individuele allroundfinale. Dat heeft USA Gymnastics laten weten. Zo kan Biles zich focussen op haar mentale gezondheid. Het is nog niet duidelijk of Biles er bij zal zijn in de individuele finales.

Simone Biles moest gisteren in de teamfinale van het turnen afhaken omdat ze zich mentaal niet top voelde. Het krijgt nu nog een staartje, want bij Het Laatste NIeuws staat te lezen dat na een grondige evaluatie beslist is dat Biles ook niet aan de allroundfinale zal deelnemen. Volgens USA Gymnastics kan Biles zich zo focussen op haar mentale gezondheid. Er zal wel dagelijks opnieuw een evaluatie komen om te zien of de Amerikaanse Biles kan deelnemen aan de individuele finales.