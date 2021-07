Overzicht: Welke Belgen komen vannacht en morgen in actie op de Olympische Spelen?

De Olympische Spelen zijn volop aan de gang en ook komende nacht en morgen zullen er heel wat landgenoten in actie komen. Zo is het onder meer uitkijken naar Nina Derwael, maar ook naar Tim Brys en Niels Van Zandweghe en de Red Lions.

Heel wat Belgen deze nacht en morgen op de Olympische Spelen. Zo staat er een belangrijke dag op het programma voor Tim Brys en Niels Van Zandweghe in het roeien. Zij zullen om 2u50 voor een medaille gaan in de finale van het dubbeltwee lichtgewicht.

© photonews

Ook in het turnen wordt er morgen gejaagd op een medaille. Zo zullen Nina Derwael en Jutta Verkest te zien zijn in de Allround finale bij de vrouwen. Deze finale staat rond 12u50 op het programma.

Daarnaast is het ook uitkijken naar het golf, waar de eerste ronde op het programma staat. Ook hier zijn twee landgenoten te zien, want Thomas Pieters en Thomas Detry zullen het beste van zichzelf geven.

De Red Lions, de mannenploeg in het hockey, zijn uitstekend begonnen aan de Olympische Spelen en ze kunnen morgen hun goede reeks verder zetten met een nieuwe groepswedstrijd. Deze keer moet Canada voor de bijl.

In het zwemmen en in de judo moeten we ook enkele landgenoten in de gaten houden. Zo komt in het zwemmen Fanny Lecluyse en Louis Croenen in actie. Lecluyse neemt deel aan de eerste halve finale op de 200 meter schoolslag en Croenen is in de reeksen van de 100 meter vlinderslag te zien. Nikiforov moet dan weer de Belgische eer verdedigen in het judo in de categorie -100 kg.

Tenslotte zijn er nog Belgen in het zeilen en in het BMX te zien. Wannes Van Laer komt in actie bij de laser mannen, terwijl Emma Plasschaert in de Laser Radial vrouwen te zien zal zijn. In het BMX komt Elke Vanhoof in actie in de kwartfinales.