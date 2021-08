Belgen maken indruk in jumping: drie landgenoten plaatsen zich voor finale op Olympische Spelen

Onze landgenoten hebben in jumping indruk gemaakt op de Olympische Spelen. Zowel Niels Bruynseels, Jérôme Guery als Grégory Wathelet konden zich namelijk plaatsen voor de finale.

Vandaag kwamen Niels Bruynseels, Jérôme Guery als Grégory Wathelet aan de beurt in de kwalificaties voor jumping op de Olympische Spelen. Ze zaten in de laatste reeks en wisten dat een foutloos parcours genoeg was voor een plaats in de finale.

Uiteindelijk konden Niels Bruynseels, Jérôme Guery als Grégory Wathelet ook een foutloos parcours afwerken, waardoor onze drie landgenoten geplaatst zijn voor de Olympische finale. Deze finale staat morgen op het programma.