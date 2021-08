Players Championship 22 darts: Dimitri Van den Bergh moet opnieuw zijn meerdere erkennen in Peter Wright

Dinsdag stond er met het Players Championship 22 darts opnieuw een dartstoernooi op het programma. Daarin maakte Dimitri Van den Bergh een goede indruk, want onze landgenoot kwam tot in de halve finales.

Op weg naar de halve finales moest Van den Bergh enkele sterke tegenstanders uitschakelen. Zo won hij volgens Het Laatste Nieuws van John Brown, Keegan Brown, Nathan Aspinall, José de Sousa en Vincent van der Voort.

In de halve finales moest Van den Bergh echter zijn meerdere erkennen in Peter Wright, die een tijd geleden de World Matchplay Darts nog op zijn naam kon zetten. Wright verloor wel in de finale van een sterk spelende Ryan Searle.