Welke Belgen komen vannacht en morgen in actie op de Olympische Spelen? Belgian Tornados werken hun reeks af op de 4x400 meter, ook baanwielrennen met Jolien D'hoore en Lotte Kopecky

Op vrijdag 6 augustus komen er niet veel landgenoten aan bod op de Olympische Spelen. Toch zijn er wel enkele Belgen om naar uit te kijken met onder meer de Belgian Tornados en Jolien D'hoore en Lotte Kopecky.

Op de 4x400 meter zullen vrijdagmiddag de reeksen afgewerkt worden bij de mannen. Iets om naar uit te kijken voor ons land, want de Belgian Tornados willen uiteraard graag naar de grote finale in deze discipline. De reeks van de Tornados zou rond 13u30 Belgische tijd gepland staan.

Ook in het baanwielrennen is het uitkijken naar enkele Belgen. Om 10u15 zullen Jolien D'hoore en Lotte Kopecky namelijk te zien zijn in de ploegkoers. Kunnen ze verrassen en voor een nieuwe medaille zorgen.

Daarnaast zullen er ook nog enkele landgenoten te zien zijn in het golf en in jumping. Vannacht is Manon De Roey te zien in haar derde ronde op het golftoernooi en rond de middag werkt de jumpingploeg de team kwalificaties af in jumping.