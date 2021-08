Medaille nummer zes is een feit! Belgische mannen veroveren het brons in de landenfinale in het jumping

Individueel konden de Belgen geen medaille pakken in de jumping, maar voor de landenfinale hadden ze wel nog goede hoop. Ze plaatsten zich alvast vlot voor die finale. Daarin imponeerde vooral Guéry, die foutloos bleef. Het volstond voor brons.

Pieter Devos was als eerste voor België aan de beurt. Er was even twijfel op de waterbalk, maar de jury keurde Devos goed. Hij liep wel vier strafpunten op, maar kwam binnen tijd binnen. Een start die België de nodige perspectieven bood.

Jerome Guéry focuste vervolgens op het goed doorkomen van alle hindernissen en deed dat fantastisch! Guéry werkte een foutloze ronde af en deed België zo meestrijden voor de medailles. Hij balde na zijn ronde dus de vuist. De tijdslimiet halen gebeurde wel nipt, maar Guéry posteerde België zo wel op een vierde plaats.

MEDAILLE VOOR BELGIË IN PLAATS VAN GOUD VOOR FRANKRIJK

Alle hoop rustte zo op de schouders van Gregory Wathelet, maar die tikte na twee foutjes af op acht strafpunten. Zo zat België aan twaalf strafpunten in totaal en leek een medaille weg. Bij Frankrijk, dat rijp leek voor de olympische titel, weigerde het paard van Leprevost echter tot twee keer toe om te springen. België ging zo alsnog van plek 4 naar 3 en pakte brons. Het goud is voor Zweden, het zilver voor de VS.