Vreselijk nieuws uit de Dartswereld: Australiër Kyle Anderson is overleden

Kyle Anderson, die lang actief was in de PDC in het Darts, is vannacht overleden. De Australiër werd slechts 33 jaar oud. Het is nog onduidelijk hoe Kyle Anderson is overleden.

Kyle Anderson was een bekende speler in de Dartswereld. Zo won hij onder meer één keer een Players Championshiptitel. Daarnaast kon de Australiër ook de Auckland Darts Masters op zijn naam zetten. Vannacht kwam echter vreselijk nieuws naar buiten, want de 33-jarige Anderson is overleden. Het is nog onduidelijk waaraan Kyle Anderson overleden is, maar hij werd slechts 33 jaar oud.