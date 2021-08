België heeft een paralympische kampioene: Michèle George verovert gouden medaille in de testwedstrijd!

De hoop was groot dat Michèle George als één van onze beste paralympiërs ook voor een medaille zou zorgen. Wie weet zat er wel goud in, want George was één van de favorieten in de testwedstrijd van de dressuur.

George stelde alleszins niet teleur, integendeel. Ze maakte de verwachtingen helemaal waar en zette een topprestatie neer met een score van 76.476. Dat is een persoonlijk record voor George op dit onderdeel. De armen gingen dan ook al even de lucht in.

Dat was helemaal terecht, want met dit resultaat kon een medaille haar nog nauwelijks ontsnappen. Ze bleef ook lange tijd op kop staan in de rangschikking. Met de minuut groeide ongetwijfeld de hoop in het kamp-George dat er een olympische titel zat aan te komen.

OOK VERDIENSTELIJKE VAN HAM

De Britse Sophie Wells kwam nog het dichtst in de buurt, maar niemand deed beter dan George: zij veroverde de paralympische titel! Met Kevin van Ham kwam nog een tweede Belg in actie. Hij was goed voor een zevende plaats in de testwedstrijd.