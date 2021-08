Manon Claeys bezorgt België al tweede medaille op de Paralympische Spelen!

België zit op de Paralympische Spelen al aan twee medailles en dit met dank aan Manon Claeys. De para-amazone kwam in actie op de individuele oefening in het dressuur en werd knap derde. Goed voor een tweede bronzen medaille dus voor ons land.

Eerder hadden Griet Hoet en Anneleen Monsieur ook al voor brons gezorgd in de 1000m tijdrit in het baanwielrennen. Ook via de paardensport geraakte België dus aan eremetaal. Claeys was naar de Paralympische Spelen gegaan met ambitie om de top vijf te halen in de individuele oefening in het dressuur. Die ambitie maakte ze meer dan waar.

Claeys werkte een knappe oefening af en scoorde daarmee 72,853 punten. Daar stond ze op dat moment mee op een tweede plaats. Het goud was dus al weg, maar Claeys kon wel dromen van een medaille. Die droom werd ook werkelijkheid, want nadien deed slechts één ruitster nog beter. Het werd dus een derde plek en brons voor Claeys.

MAANDAG VRIJE KÜR

De gouden medaille ging naar de Nederlandse Sanne Voet. Door zo goed te presteren op de individuele oefening, heeft Claeys zich ook geplaats voor de vrije kür. Die staat maandag op het programma.