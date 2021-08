Laurens Devos zeker van een medaille op de Paralympische Spelen: tafeltennisser staat in de finale

Laurens Devos heeft zich op de Paralympische Spelen kunnen plaatsen voor de finale in het tafeltennis. In de halve finale haalde hij het van de Rus Nozdrunov. Daardoor is Devos al zeker van een medaille.

Laurens Devos had het echter wel niet onder de markt in zijn halve finale op de Paralympische Spelen. Onze landgenoot nam het op tegen de Rus Nozdrunov en hij haalde het uiteindelijk pas na vijf sets. Door deze overwinning staat Laurens Devos dus in de finale en het betekent dat hij al zeker is van de gouden of de zilveren medaille. In de finale zal de Belgische tafeltennisser het volgens Sporza opnemen tegen de Australiër Lin Ma.