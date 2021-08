Nieuwe medaille op de Paralympische Spelen: Florian Van Acker goed voor brons in het tafeltennis

In het tafeltennis heeft Florian Van Acker de bronzen medaille kunnen halen op de Paralympische Spelen. Van Acker verloor zijn halve finale en was zo uiteindelijk goed voor de derde plaats.

In de halve finales nam Florian Van Acker het op tegen de Australiër Samuel Philip, maar na vijf sets moest onze landgenoot de duimen leggen. Het werd volgens Het Laatste Nieuws 4-11, 4-11, 11-9, 11-8 en 11-5.

Daardoor was Van Acker echter al zeker van de derde plaats en dus ook de bronzen medaille. Daarmee doet Van Acker net iets minder goed dan op de vorige Paralympische Spelen, want toen was hij goed voor goud.