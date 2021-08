Tafeltennisser Laurens Devos pakt opnieuw goud op de Spelen

Laurens Devos heeft zijn paralympische titel in Tokio verlengd in de klasse 9.

De nummer één van de wereld, tevens regerend wereld- en Europees kampioen, haalde het in de finale met 3-1 van de Australiër Lin Ma. Setstanden waren 9-11, 11-6, 11-3 en 11-3.

Het is voor de Belgische delegatie de vijfde medaille op de Paralympische Spelen. Vandaag pakte Florian Van Acker nog brons in klasse 11. Hij kon in tegenstelling tot Devos zijn titel niet verlengen.