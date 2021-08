Michèle George pakt nieuwe gouden medaille, ook opnieuw brons voor Manon Claeys

Op de Paralympische Spelen hebben twee amazones opnieuw voor medailles gezorgd. Er kwam goud en brons bij.

Michèle George heeft maandag op de Paralympische Spelen in Tokio goud veroverd in de individuele freestylecompetitie (graad V) van de paradressuur.

Voor George is het de zesde medaille, de tweede in Tokio. Een Nederlander en een Duitse vervolledigden het podium.

Eerder vandaag was Manon Claeys in haar vrije kür in de graad IV goed voor brons, haar tweede bronzen medaille op deze Paralympics.