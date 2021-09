Vandaag aanwezig op Waregem Koerse: Messi, het paard

Waregem Koerse is back! Na een jaar van afwezigheid kunnen ze vandaag hun 173e editie vieren. Dat doen ze met een opvallende aanwezige: Messi, een Arabische volbloed.

Messi is niet enkel een geweldige voetballer, maar ook een geniaal paard. De Arabische volbloed won onderandere de Jewel Crown 2020 in Abu Dhabi en wordt gezien als een echt fenomeen. Op de 173ste editie verbindt Waregem Koerse zelfs een nieuw evenement aan de aanwezigheid van de Arabische volboed Messi.

"Waregem Koerse helpt mee om deze spectaculaire discipline extra op de kaart te zetten", vertelde de organisatie aan Sporza. "Sjeik Mansour uit de Verenigde Arabische Emiraten wil de sport verder op de kaart plaatsen en komt hierdoor ook tussen in de mooie prijzenpot. Het Arabische volbloedpaard is in onze contreien al enige tijd aan een serieuze opmars bezig en door het succes hier, bij ons, is deze tak van de paardensport ook weer in het Midden-Oosten aan populariteit aan het winnen", besluiten ze.