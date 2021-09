Van den Bergh en Huybrechts pakken als Belgian Arrows overtuigend eerste zege op World Cup

Voor een keertje gooit Dimitri Van den Bergh niet enkel pijltjes in eigen belang. Samen met Huybrechts verdedigt hij de eer van het land, want zij vormen met hun twee de Belgian Arrows. Zij doen voor België mee aan de World Cup, het WK voor landenteams.

Op dat WK zijn het telkens duo's die hun land aan de overwinning proberen te helpen. Op de tweede dag van het WK kwamen Van den Berg en Huybrechts ook aan de beurt voor België. Tegenstanders waren de Grieken Michael en Symeonidis.

Huybrechts zat meteen in het goede ritme. Bij Van den Bergh duurde het iets langer. Eens ook hij zijn betere niveau haalde, waren de Belgian Arrows vertrokken. Bij een stand van 1-1 haalden de Belgen drie legs op rij binnen en lonkte de overwinning.

OOSTENRIJK VOLGENDE TEGENSTANDER

De Grieken stonden met de rug tegen de muur, want de zege was voor het land dat als eerste vijf legs won. Griekenland deed nog wel iets terug en milderde tot 4-2. Dan vonden Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts het welletjes en maakten ze het af met 5-2. In de tweede ronde van de World Cup treffen ze twee Oostenrijkse spelers.