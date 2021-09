Thomas Detry maakt voorlopig een goede beurt op de Dutch Open: voorlopig een tweede plaats in het klassement voor onze landgenoot

In het Golf staat de Dutch Open op het programma. Met Thomas Detry en Thomas Pieters doen twee landgenoten mee aan het toernooi en Detry is uitstekend bezig, want hij staat in het klassement voorlopig op een uitstekende tweede plaats.

Thomas Detry is uitstekend begonnen aan de Dutch Open. Onze landgenoot staat in het klassement voorlopig op een gedeelde tweede plaats met de Deen Marcus Helligkilde. Zo heeft hij voorlopig een score van -11. De beste speler op het toernooi is voorlopig de Zweed Kristoffer Broberg. Hij heeft een score van -12. Thomas Pieters, onze andere landgenoot die er bij is op het toernooi, moet voorlopig tevreden zijn met de 39e plaats.