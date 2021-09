WK muurklimmen levert gouden en zilveren medaille op voor ons land: de overwinning was voor paraklimster Pavitra Vandenhoven

De voorbije dagen stond het WK muurklimmen in Moskou op het programma. Daar maakte ons land indruk, want we hebben namelijk een gouden en zilveren medaille behaald. De gouden medaille was voor Pavitra Vandenhoven.

België boven op het WK muurklimmen. Met Pavitra Vandenhoven hebben we volgens Sporza namelijk een gouden medaille behaald. Vandenhoven is een paraklimster, want ze werd geboren zonder benen. Frederik Leys behaalde dan weer de zilveren medaille op het WK muurklimmen. Leys klimt met een beenprothese.