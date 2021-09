Binnenkort opnieuw een Darts-toernooi met de World Grand Prix: tegen wie neemt Dimitri Van den Bergh het op?

Darts-fans hebben binnenkort opnieuw iets om naar uit te kijken, want van 3 tot en met 9 oktober loopt de World Grand Prix. Dimitri Van den Bergh, die als vijfde best geplaatste aan het toernooi begint, neemt het in zijn eerste ronde op tegen Ryan Searle.

Dimitri Van den Bergh is aan een uitstekend seizoen bezig in het Darts. Onze landgenoot begint dan ook als vijfde best geplaatste speler aan de World Grand Prix. In zijn eerste ronde krijgt Van den Bergh meteen een lastige tegenstander, want hij neemt het op tegen Ryan Searle. Searle is niet één van de favoriete tegenstanders van Van den Bergh, want Searle kon al twee keer winnen tegen onze landgenoot, terwijl Van den Bergh zelf slechts één keer kon winnen tegen de Engelsman. Uiteraard kennen ook de andere toppers hun tegenstander al in de eerst ronde. Gerwyn Price speelt tegen Michael Smith, Peter Wright tegen Rob Cross en Michael van Gerwen krijgt zijn Nederlandse landgenoot Danny Noppert als tegenstander.