Dimitri Van den Bergh krijgt vier matchdarts, maar is wel meteen uitgeschakeld op World Grand Prix

Dimitri Van den Bergh is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de tweede ronde op de World Grand Prix. Onze landgenoot verloor met 2-1 in sets van Ryan Searle. Van den Bergh kreeg wel vier matchdarts.

Met Ryan Searle kreeg Dimitri Van den Bergh een haalbare tegenstander in de eerste ronde. Toch maakte Searle een sterke indruk en in de eerste set wist hij onze landgenoot te verrassen. 3-2 in legs en dus ging de eerste set naar de Engelsman. Op de World Grand Prix moet je in de eerste ronde twee sets winnen om door te gaan en dus stond Van den Bergh meteen onder druk. In de tweede set maakte de Belg wel indruk en hij haalde de tweede set wel binnen met 1-3. Een beslissende derde set dus en daarin werd het razend spannend. Bij een 2-2 stand in legs kreeg Van den Bergh maar liefst vier matchdarts om de wedstrijd te beslissen, maar het lukte hem niet om uit te gooien. Het lukte Searle wel en zo is Van den Bergh meteen uitgeschakeld.