🎥 WOW: Tyson Fury slaat Wilder volledig KO in spectaculaire kamp en kan zijn WBC-wereldtitel behouden

Het zou een fantastische kamp om de wereldtitel worden tussen Tyson Fury en Deontay Wilder. Zo werd het aangekondigd en zo was het ook. Met Fury als grote overwinnaar: de WBC-wereldtitel bij de zwaargewichten blijft in zijn handen.

Fury is reeds 32 wedstrijden ongeslagen. Eén kamp, uitgerekend tegen Wilder, eindigde wel onbeslist in 2018. In februari 2020 versloeg Fury Wilder dan toch en zo werd hij wereldkampioen. In Las Vegas waagde Wilder een poging om revanche te nemen.

Spektakel verzekerd alvast met deze twee in de boksring: het was een geweldige kamp die lange tijd de twee kanten uit kon. Fury en Wilder waren beiden reeds twee keer neergegaan toen uiteindelijk de finale klap werd uitgedeeld. Die kwam van Fury: hij mepte Wilder helemaal KO in de elfde ronde.

The moment Fury told Wilder to go to bed.😴 #FuryWilderIII pic.twitter.com/WvTIJK6XfB — Kwame Benaiah (@kwamebenaiah) October 10, 2021

Wat een manier om deze kamp te beëindigen. Tyson Fury blijft wereldkampioen en kan opnieuw pronken met zijn WBC-riem.