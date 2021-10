Geen derde ronde voor Luca Brecel op de Northern Ireland Open: John Higgins net iets te sterk voor onze landgenoot

Luca Brecel is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de derde ronde op de Northern Ireland Open. Onze landgenoot verloor in de tweede ronde van John Higgins. De Schot haalde het met 4-2.

Het was uiteraard geen makkelijke opgave voor Luca Brecel in de tweede ronde, want John Higgins is een viervoudig wereldkampioen. De Schot zorgde ook voor heel knappe scores, waardoor het zeer lastig werd voor Brecel.

Onze landgenoot stond wel zijn mannetje, maar uiteindelijk was Higgins met 4-2 toch iets te sterk voor Brecel. Zo is het avontuur voor onze landgenoot in de tweede ronde van de Northern Ireland Open afgelopen.