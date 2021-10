Loting bekend voor World Series of Darts: Kim Huybrechts mogelijk tegen Peter Wright, Dimitri Van den Bergh tegenover De Sousa of Noppert

Met het EK Darts is er nog maar net een toernooi voorbij of daar is het volgende toernooi al. Van 29 oktober tot 31 oktober staat in Amsterdam namelijk de World Series of Darts op het programma.

Alle grote namen doen mee aan dit toernooi en de top 8, waar ook Dimitri Van den Bergh in staat, komt pas vanaf de tweede ronde in actie. Van den Bergh weet wel al wie zijn mogelijke tegenstanders zijn, want hij komt uit tegen de winnaar in het duel tussen Jose De Sousa en Danny Noppert.

Kim Huybrechts, die zich enkele dagen geleden kon plaatsen voor dit toernooi, moet wel in de eerste ronde aan de bak. Hij speelt tegen Michael Smith en de winnaar van deze wedstrijd komt in de tweede ronde tegenover Peter Wright te staan.

Nog enkele toppers die in de eerste ronde al in actie moeten komen, zijn James Wade, Nathan Aspinall en Dave Chisnall. Wade speelt tegen Mervyn King en de winnaar van deze wedstrijd speelt in de tweede ronde tegen Madars Razma.

Nathan Aspinall moet in zijn eerste ronde dan weer tegen Vincent van der Voort. In de tweede ronde kan dan een echte kraker wachten, want als Aspinall wint, neemt hij het op tegen man in vorm Jonny Clayton.

Tenslotte moet dus ook Dave Chisnall al aan de slag in de eerste ronde. De Engelsman neemt het op tegen de Nederlander Niels Zonneveld en de winnaar van dit duel speelt tegen de ervaren Schot Gary Anderson. Een overzicht van alle wedstrijden kan u hieronder terugvinden.