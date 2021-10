Nieuwe prijs voor Dimitri Van den Bergh: landgenoot wint Players Championship 24

Goede prestatie van Dimitri Van den Bergh op de eerste dag van Super Series 7. Onze landgenoot heeft namelijk de Players Championship 24 op zijn naam kunnen zetten. Ook Kim Huybrechts deed het uitstekend, maar hij verloor in de halve finales van... Van den Bergh.

Dimitri Van den Bergh was niet te zien op het EK Darts, maar de rust lijkt hem goed gedaan te hebben, want onze landgenoot speelde op een zeer hoog niveau in de Players Championship 24. Zo versloeg hij onder meer Chris Dobey en Europees kampioen Rob Cross.

In de halve finales was het tijd voor een Belgisch duel, want daarin stond Dimitri Van den Bergh tegenover Kim Huybrechts. Van den Bergh gaf weinig weg en won deze wedstrijd met duidelijke 7-2 cijfers.

In de finale stond Dimitri Van den Bergh tegenover de ervaren Adrian Lewis. Het was een leuke finale, waarin Lewis eerst het voortouw nam, maar daarna werd Van den Bergh sterker. De eindzege ging uiteindelijk ook naar de Belg met 7-5.

Zo was de eerste dag van de Super Series 7 meteen een succes voor Dimitri Van den Bergh. De andere topspelers in het Darts krijgen vandaag al een nieuwe kans om zich te tonen, want Players Championship 25 staat op het programma.