Players Championship 26 zit er snel op voor Dimitri Van den Bergh, andere Belg haalt zestiende finales

Het zijn wisselende emoties voor Dimitri Van den Bergh op de Player Championships. Hij had Player Championship 24 nog op zijn naam geschreven, maar sindsdien vergaat het hem minder goed in Barnsley. In Player Championhip 26 lag 'Dancing Dimi' er meteen uit.

Van den Bergh moet het opnemen tegen Rowdy-John Rodriguez (PDC 96). Op papier een haalbare kaart, maar de praktijk bleek iets heel anders te zijn. Van den Bergh geraakte nooit echt in zijn spel en kon het zelfs niet spannend maken voor een plek in de volgende ronde. Het werd 2-6 voor Rodriguez: een duidelijke uitslag. DE DECKER BESTE BELG De beste Belgische prestatie kwam dus van een andere landgenoot. En het was ook niet Kim Huybrechts. De beste Belg op Player Championship 26 was Mike De Decker. Die nam de maat van James Wilson en Jonathan Worsley. Dat bracht De Decker tot in de zestiende finales. Dat was voor hem ook wel het eindstation, want Ryan Searle was te sterk voor hem (6-1).