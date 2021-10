Players Championship 26: nieuwe titel voor Europees kampioen Rob Cross

Rob Cross is op dreef. De Engelsman werd vorig weekend nog Europees kampioen en nu heeft hij ook de Players Championship 26 op zijn naam kunnen zetten. Cross haalde het in de finale van Ryan Searle met 8-6.

De Belgen stelden teleur op de Players Championship 26. Dimitri Van den Bergh ging eruit in de eerste ronde na een 6-2 nederlaag tegen Rowby-John Rodriguez. Kim Huybrechts, Geert De Vos en Mike De Decker konden zich wel plaatsen voor de tweede ronde, maar deze ronde werd ook het eindstation voor Huybrechts en De Vos.

De Decker haalde wel de derde ronde, maar daarin was Ryan Searle met 6-1 net iets te sterk voor onze landgenoot. Searle speelde wel een uitstekend toernooi, want hij haalde uiteindelijk ook de finale.

In de finale moest Searle wel zijn meerdere erkennen in Rob Cross. De Engelsman haalde het met 8-6 en schrijft zo snel een tweede toernooi op zijn naam na het Europees kampioenschap van vorig weekend in Salzburg.