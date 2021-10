Wereldranglijst Darts: Dimitri Van den Bergh blijft in de top 5, Huybrechts schuift opnieuw enkele plaatsen op

De nieuwe wereldranglijst van de PDC is bekendgemaakt. De ranglijst wordt bekendgemaakt op basis van het prijzengeld dat de spelers doorheen het jaar verdienen via hun prestaties in toernooien.

Als we naar deze ranglijst kijken, zien we dat Gerwyn Price voorlopig de grootverdiener is op toernooien en dus ook de nummer één van de wereld is. Hij wordt gevolgd door Peter Wright en Michael van Gerwen. De vierde plaats blijft voor James Wade en daarachter vinden we met Dimitri Van den Bergh onze eerste landgenoot terug. De top 10 wordt verder aangevuld met Gary Anderson, Jose de Sousa, Jonny Clayton, Nathan Aspinall en Michael Smith. Kim Huybrechts Kim Huybrechts heeft een goede zaak gedaan op deze wereldranglijst. Onze landgenoot is opgeschoven naar de 33e plaats en daardoor komt hij opnieuw dichter bij de top 32 van de PDC. De top 32 is onder meer automatisch geplaatst voor het WK Darts.