Zeer vlotte overwinning voor nationale ploeg op het EK Korfbal

De Belgian Diamonds, de nationale ploeg in het korfbal, is uitstekend begonnen aan het Europees Kampioenschap. Ze haalden het in hun eerste wedstrijd namelijk vlot met 23-5 van Tsjechië.

Onze nationale ploeg in het korfbal kende een goede start op het Europees Kampioenschap. Volgens Sporza wonnen ze hun eerste wedstrijd in de groepsfase namelijk met duidelijke 23-5 cijfers van Tsjechië. Zo komt België meteen aan de leiding in groep B. Dinsdag spelen de Belgian Diamonds tegen Duitsland, die ook hun eerste wedstrijd konden winnen tegen Catalonië. Woensdag speelt België dan zelf tegen Catalonië.